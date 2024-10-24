Глушаков: кто в России «новый Аршавин»? Батраков, может

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков считает, что хавбека «Локомотива» Алексея Батракова можно назвать «новым Аршавиным» в России.

— Как считаете, сейчас в России есть «новый Аршавин»?

— Может быть, Батраков. Но у него пока только первый сезон — он часто бывает ярким у молодых футболистов, а на второй сезон зачастую у игроков спады. Посмотрим, как будет у Батракова, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

19-летний Алексей Батраков в текущем сезоне забил семь голов при шести результативных передачах и является лучшим в чемпионате России по системе «гол+пас». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Московский «Локомотив» с 27 очками в 12 матчах занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.