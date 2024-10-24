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Тимощук обозначил конкурентов «Зенита» в чемпионской гонке

Тимощук обозначил конкурентов «Зенита» в чемпионской гонке
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, кого считает серьёзными конкурентами сине-бело-голубых в борьбе за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Украинский специалист выделил «Краснодар» и все московские клубы.

— В прошлом сезоне, когда настолько серьёзной была борьба, «Краснодар» почувствовал азарт. У них была возможность стать чемпионами. Естественно, игроки это запоминают и хотят к этому стремиться.

— Кого ещё расцениваете как серьёзного конкурента?
— Я думаю, что, помимо «Краснодара», любой из московских клубов, — приводит слова Анатолия Тимощука интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

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