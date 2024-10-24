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Глушаков назвал Аршавина лучшим российским футболистов в XXI веке

Глушаков назвал Аршавина лучшим российским футболистов в XXI веке
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Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков согласился с утверждением, что экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин является лучшим российским футболистом в XXI веке.

— Согласны, что Андрей Аршавин — лучший российский футболист XXI века?
— Наверное, да. Но многих ещё могу отметить — Головин, Миранчук, Павлюченко, Билялетдинов. Тех, кто поиграл в Европе, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Аршавин — бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, вингера, плеймейкера. Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». Во время профессиональной карьеры игрока Аршавин представлял также лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России Андрей Аршавин стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008. После окончания игровой карьеры Аршавин вернулся в «Зенит», где получил должность советника генерального директора по молодёжному футболу. С января 2022 года — заместитель генерального директора по спортивному развитию сине-бело-голубых.

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