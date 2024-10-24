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Рашфорд намерен покинуть «МЮ», игрок считает нынешний проект неамбициозным — El Nacional

Рашфорд намерен покинуть «МЮ», игрок считает нынешний проект неамбициозным — El Nacional
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд хочет покинуть клуб, в связи с чем уже попросил своего агента найти ему новые варианты для продолжения карьеры. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, английский футболист считает, что нынешний спортивный проект «Манчестер Юнайтед» не является амбициозным и стабильным. Рашфорд готов покинуть стан «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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