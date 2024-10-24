Сборная России сыграет с Сирией в Волгограде 19 ноября

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил, что 19 ноября состоится товарищеский матч сборной России с сирийской национальной командой. Игра пройдёт на «Волгоград Арене». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Игра с Сирией станет второй для команды Валерия Карпина на ноябрьском сборе. 15 ноября сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре.

Сирия занимает 92-ю строчку рейтинга ФИФА. Команда является участником плей-офф последнего розыгрыша Кубка Азии. Сирийцы проиграли свой последний матч – товарищескую встречу с Таиландом, но перед этим командой были одержаны три победы: над Таджикистаном, Индией и Маврикием.

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