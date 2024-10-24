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Экс-игрок сборной России рассказал о подколках Евсеева из-за съёмок в кино о Черенкове

Экс-игрок сборной России рассказал о подколках Евсеева из-за съёмок в кино о Черенкове
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Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв рассказал историю со съёмок фильма «Федя. Народный футболист» о Фёдоре Черенкове.

«Часто ли подкалывают? Ещё просто не все знают. Хотя наш главный тренер Вадик Евсеев сразу начал: «А вот и дублёр Черенкова идёт». Я даже не знаю, откуда он узнал про кино», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат вышла спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

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