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Фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «МЮ» в преддверии матча команд в ЛЕ — Daily Mail

Фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «МЮ» в преддверии матча команд в ЛЕ — Daily Mail
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Участники ультрас «Фенербахче» совершили нападение на болельщиков «Манчестер Юнайтед» в Стамбуле в преддверии очного матча команд в 3-м туре Лиги Европы, который состоится сегодня, 24 октября. Об этом сообщает Daily Mail.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, фанаты турецкого клуба напали на болельщиков «красных дьяволов» в составе 50 человек. Подчёркивается, что одному из поклонников «Манчестер Юнайтед» был нанесён удар ломом.

Матч «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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