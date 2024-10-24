Семшов назвал легионера «Зенита», который, по его мнению, не выдерживает конкуренции

Бывший футболист Игорь Семшов прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего «Зенита» Артура следующей зимой.

«Теперь «Зенит» будет оценивать, сможет ли Артур помочь в дальнейшем. Он проводил отличные игры за команду, забивал важные мячи. Пока Артур не нашёл себя в «Зените» и не стал игроком основного состава. Были большие надежды на него. Может, он не может выдержать уровень конкуренции в «Зените». Клуб рассчитывал на большее», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Артур перешёл в «Зенит» зимой 2024 года из «Палмейраса». В текущем сезоне Артур сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.