Экс-игрок сборной России признался, что в начале карьеры получал три тысячи рублей в месяц

Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв рассказал, что в начале своей карьеры получал три тысячи рублей в месяц.

– Я только в начале пути футбольного тренера. Как игрок я начинал с очень скромных зарплат. Сначала мне давали три тысячи рублей.

– За игру?

– В месяц. Играл тогда на КФК за «Локомотив» Санкт-Петербург. Потом перешёл в другую команду из КФК и получал 10 тысяч. А затем оказался в воронежском «Факеле» из Первой лиги – там уже 50-60 тысяч. Так и у тренеров, которые стартуют с начального этапа, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.