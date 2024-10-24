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Экс-игрок сборной России признался, что в начале карьеры получал три тысячи рублей в месяц

Экс-игрок сборной России признался, что в начале карьеры получал три тысячи рублей в месяц
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Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв рассказал, что в начале своей карьеры получал три тысячи рублей в месяц.

– Я только в начале пути футбольного тренера. Как игрок я начинал с очень скромных зарплат. Сначала мне давали три тысячи рублей.

– За игру?
– В месяц. Играл тогда на КФК за «Локомотив» Санкт-Петербург. Потом перешёл в другую команду из КФК и получал 10 тысяч. А затем оказался в воронежском «Факеле» из Первой лиги – там уже 50-60 тысяч. Так и у тренеров, которые стартуют с начального этапа, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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