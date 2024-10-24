Экс-игрок сборной России заявил, что «Сатурн» до сих пор не закрыл перед ним долг

Бывший полузащитник сборной России и «Сатурна» Роман Воробьёв сообщил, что клуб из города Раменское до сих пор не закрыл перед ним долг по зарплате.

– В какой момент поняли, что «Сатурн» закрывают?

– Где-то за полгода, когда назначили Гордеева и не платили зарплату. В конце сезона просто всех распустили. Долги по зарплате за 6-7 месяцев до сих пор не закрыли.

– Хотя по зарплатам казалось, что клуб весьма солидный для середняка РПЛ.

– Там и подбор футболистов был какой! Лоськов, Игонин, Евсеев, Кириченко, Кински, Зелау, Гусин, Коряка, Топич, Лёха Иванов, Ерёменко! — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Воробьёв выступал за «Сатурн» с 2008 по 2011 год.

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