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Ламин Ямаль: я бы хотел, чтобы меня запомнили как легенду «Барселоны»

Ламин Ямаль: я бы хотел, чтобы меня запомнили как легенду «Барселоны»
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался относительно своей карьеры в каталонском клубе.

«Я бы хотел, чтобы меня запомнили как легенду в истории «Барселоны». Было бы здорово оставить после себя наследие. Быть частью истории этого великого клуба — это что-то невероятное», — приводит слова Ямаля инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ямаль сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 150 млн.

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