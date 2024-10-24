Бывший игрок «Крыльев» объяснил, почему тренер убрал его из команды

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Роман Воробьёв рассказал, почему бывший главный тренер самарского клуба Александр Цыганков отстранил его от команды.

– Могли бы спустя столько лет рассказать, почему Цыганков вас отстранил?

– Бывало, что футболисты оставались несогласны с его решением, а он не мог обосновать. Когда его спрашивали, то он ничего внятного не отвечал. А что сделать с футболистом, который не согласен? Тренер его убирает из команды.

– А с чем вы были не согласны?

– Он на установке мог сказать: «Если бы можно было, то я только иностранцев выпустил бы на поле, а россиян держал бы на лавке». Я его спросил, для чего он такое говорит, когда сидят Саня Павленко, Игорь Семшов и другие? Мы что, не футболисты, что ли? Вот и получилось, что иностранцы его слушали, а россияне не особо воспринимали. Ну назначь ты свой состав – выпускай кого хочешь, но зачем такое говорить? — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Воробьёв выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2014 год.

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