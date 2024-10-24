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Максим Боков оценил игру ЦСКА в последних матчах

Максим Боков оценил игру ЦСКА в последних матчах
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался об игре армейцев в последних матчах, а также поделился мнением относительно перспектив московской команды в текущем сезоне РПЛ.

«У ЦСКА всегда одна цель – быть первым. Получается или не получается, это уже другой вопрос. А что касается команды Николича, сейчас появляется некая стройность, и качество перерастает в количество, в том числе набранных очков.

Конечно, ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Ну впереди ещё больше половины сезона, поэтому ещё рано говорить», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

После 12 матчей ЦСКА занимает четвёртое место в РПЛ с 23 очками. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар», у которого 30 очков после аналогичного количества встреч. В 13-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Факелом». Матч пройдёт в субботу, 26 октября.

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