Экс-игрок сборной России считает, что показ всех матчей ФНЛ повлияет на судейство

Бывший полузащитник сборной России Роман Воробьёв, на текущий момент занимающий должность тренера молодёжной команды «Ленинградца», высказал мнение, что показ всех матчей ФНЛ должен положительно повлиять на судейство.

– Вы много играли в РПЛ и ФНЛ. Насколько эти турниры отличаются?

– Всё зависит от футболистов. В чемпионате России они обладают всеми качествами, а Первой лиге некоторые недотягивают. У нас во Второй лиге А сейчас должны играть минимум два футболиста не старше 2003 года рождения. Получается искусственный барьер, а в результате соперники строят игру с прицелом на эти слабые места.

– В ФНЛ с этим чуть проще?

– Да, но всё равно разница в уровне есть. Отсюда борьба-борьба-борьба. Кажется, будто проще играть в футбол, но на самом деле это не так.

– Сейчас все матчи ФНЛ показывают в прямом эфире. Это на что-то повлияло?

– С точки зрения болельщиков главное – зрелищность. Её не прибавилось. Ну правда, много борьбы. А вот на судейство показ всех матчей ФНЛ должен повлиять положительно. Арбитры будут под более пристальным вниманием, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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