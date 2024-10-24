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Экс-игрок сборной России считает, что показ всех матчей ФНЛ повлияет на судейство

Экс-игрок сборной России считает, что показ всех матчей ФНЛ повлияет на судейство
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Бывший полузащитник сборной России Роман Воробьёв, на текущий момент занимающий должность тренера молодёжной команды «Ленинградца», высказал мнение, что показ всех матчей ФНЛ должен положительно повлиять на судейство.

– Вы много играли в РПЛ и ФНЛ. Насколько эти турниры отличаются?
– Всё зависит от футболистов. В чемпионате России они обладают всеми качествами, а Первой лиге некоторые недотягивают. У нас во Второй лиге А сейчас должны играть минимум два футболиста не старше 2003 года рождения. Получается искусственный барьер, а в результате соперники строят игру с прицелом на эти слабые места.

– В ФНЛ с этим чуть проще?
– Да, но всё равно разница в уровне есть. Отсюда борьба-борьба-борьба. Кажется, будто проще играть в футбол, но на самом деле это не так.

– Сейчас все матчи ФНЛ показывают в прямом эфире. Это на что-то повлияло?
– С точки зрения болельщиков главное – зрелищность. Её не прибавилось. Ну правда, много борьбы. А вот на судейство показ всех матчей ФНЛ должен повлиять положительно. Арбитры будут под более пристальным вниманием, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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