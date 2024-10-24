Семак назвал параметр, по которому «Барса» с Иньестой уступает нынешним командам РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова специалиста «Ростова» Валерия Карпина, заявившего, что чемпионат России последние 20 лет движется не туда.

— Пару дней назад Карпин взорвал СМИ, дав фразу про то, что чемпионат России последние лет 20 движется не туда, и привёл сравнение с чемпионатом Бельгии, что бельгийский чемпионат сейчас по скорости выше. Как вы относитесь к этому и как думаете, правда ли российский чемпионат движется не в том направлении последние 20 лет?

— Не знаю, я не слышал. У каждого есть своё мнение. Что касается чемпионата, то все лиги разные, везде есть свои истории, которые диктуют, в какой футбол играть. Конечно, у нас, если говорить об интенсивности, многие команды играют глубоко от обороны. И в таком случае, если эта команда глубоко обороняется, ни о какой интенсивности не может быть и речи. Интенсивность хороша, когда команды играют на встречных курсах, есть много пространства, тогда и интенсивность будет достаточная.

Что касается той же Бельгии или Голландии, да, там все клубы играют больше в атаку, более интересно для болельщиков. Сам футбол такой, который помогает ярко проявлять себя игрокам. Это чемпионаты, где в большинстве своём клубы работают на то, чтобы засветить игрока, проявить его лучшие качества, продать. Отсюда и футбол в той или иной степени. Но, опять же, кроме скорости и интенсивности, есть другие аспекты: и мастерство, и качество. Много составляющих, которые влияют на уровень футбола. Если брать ту же «Барселону» с Хави, с Иньестой… Это игроки, которые великолепно играли с мячом, и тот же общий пробег той «Барселоны» будет значительно ниже многих команд в Российской Премьер-Лиге. Но это не говорит о том, что команда играет хуже, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».