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Конте ответил на вопрос о будущем Кварацхелии в «Наполи»

Конте ответил на вопрос о будущем Кварацхелии в «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о будущем крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии в клубе.

«Между клубом и окружением футболиста ведутся переговоры, но я не могу вдаваться в подробности. Прошу Хвичу продолжать делать то, что он делает и сосредоточиться на сезоне. Он профессионал. Надеюсь, что всё уладится наилучшим образом для клуба, игрока и его агента. Но я также знаю, что в футболе всё может случиться. Должно быть соглашение, удовлетворяющее все стороны. Независимо от того, будет эта сделка достигнута или нет, футболист должен оставаться сосредоточенным. Я не вижу проблем, а время покажет всё остальное», — приводит слова Конте AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» хочет продлить контракт с нападающим до 2029 года. Действующее трудовое соглашение Кварацхелии заканчивается летом 2027 года.

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