Экс-игрок «Краснодара»: при мне Галицкий не влезал в тренерские дела, лишь присматривался

Тренер молодёжной команды «Ленинградца» Роман Воробьёв высказался по поводу участия владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в тренерских делах чёрно-зелёных.

– Сергей Петров рассказывал, что ему именно Галицкий нашёл позицию на поле. А вам в 2011-м он что-то подсказывал?

– Он тогда ещё не влезал в тренерские дела. В тот момент только присматривался. Мы с ним общались, вроде ему нравилась моя игра, раз он меня взял, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

За свою футбольную карьеру Воробьёв выступал за «Сатурн», «Краснодар», «Крылья Советов», «Амкар», «Химки», «Ротор», «Оренбург».