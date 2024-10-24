Игрок «Баварии» Киммих: не знаю, сможем ли выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о перспективах выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я знаю, что сейчас очень маловероятно, что мы будем выигрывать каждый матч, хотя, конечно, мы к этому стремимся. Я даже не знаю, возможно ли для нас по-прежнему попасть в топ-8. Теоретически это, вероятно, всё ещё возможно.

Сейчас мы должны побеждать в каждой игре. Впереди нас ждут серьёзные соперники. За последние шесть лет мы проходили групповой этап», — приводит слова Киммиха Bild.

«Бавария» занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов после трёх туров.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.