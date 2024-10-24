Фоден заявил, что «выгорел» из-за большого количества матчей

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден рассказал об усталости, возникшей из-за большого количества матчей.

«В прошлом году было так много игр. Я вложил в них всё, что мог, поэтому вернулся немного уставшим, что нормально. Родри тоже вернулся в таком состоянии, как и несколько других игроков.

Это нормально, что, когда проводишь такое количество игр, в какой-то момент выгораешь. Я делаю шаги в правильном направлении и стараюсь вернуться к своему лучшему состоянию.

В прошлом году я немного устал, немного болел. Были и другие проблемы. Но если вы поговорите с любым игроком, то поймёте, что все они через это проходили, через взлёты и падения в футболе. Это был просто ухаб на дороге. Я рад, что вернулся и наслаждаюсь футболом», — приводит слова Фодена ESPN.

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