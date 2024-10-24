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Экс-игрок «Сатурна»: пацаны торопились уехать с базы — я ничего не заподозрил

Экс-игрок «Сатурна»: пацаны торопились уехать с базы — я ничего не заподозрил
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Бывший полузащитник «Сатурна» Роман Воробьёв поделился своей жизненной историей.

«У меня был день рождения. Я всем парням на базе говорил, чтобы меня подождали и мы сходили куда-нибудь. Пацаны торопились, никто не остался. Я ничего не заподозрил. А это жена, оказывается, в ресторане собрала всех моих друзей – Димка Грачёв, Лёнька Коваль, Лёха Иванов, Игонин и другие ребята. Еду к жене, а там все, кто с базы уехал. Дико приятно», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

За свою футбольную карьеру Воробьёв выступал за «Сатурн», «Краснодар», «Крылья Советов», «Амкар», «Химки», «Ротор», «Оренбург».

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