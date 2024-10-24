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Рашфорд интересен «Марселю», «Астон Вилле» и «Наполи» — El Nacional

Рашфорд интересен «Марселю», «Астон Вилле» и «Наполи» — El Nacional
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд интересен «Марселю», «Астон Вилле» и «Наполи». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, наибольший интерес к английскому футболисту проявляет «Наполи». Подчёркивается, что главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте лично просит руководство клуба подписать Рашфорда.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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