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Ольмо: «Барселона» способна победить «Реал» благодаря своим идеям

Ольмо: «Барселона» способна победить «Реал» благодаря своим идеям
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Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался о грядущем матче 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится 26 октября.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эль класико» — это лучшее противостояние, которое когда-либо проводилось в Европе. Мы можем победить «Реал» за счёт наших идей и хотим это показать», — приводит слова Ольмо Football Espana в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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