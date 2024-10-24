Ольмо: «Барселона» способна победить «Реал» благодаря своим идеям

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался о грядущем матче 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится 26 октября.

«Эль класико» — это лучшее противостояние, которое когда-либо проводилось в Европе. Мы можем победить «Реал» за счёт наших идей и хотим это показать», — приводит слова Ольмо Football Espana в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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