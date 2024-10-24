Главный тренер «Динамо» Личка сообщил о повреждении у Константина Тюкавина

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в преддверии матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» сообщил о повреждении у нападающего Константина Тюкавина. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тюкавин нездоров, к сожалению. Он получил сильный удар. Карраскаль тоже, в прошлой игре он выходил на 20 минут. Они оба травмированы, в Химках играть не будут. Они индивидуально работают с физиотерапевтами, значит, эти два игрока в воскресенье играть не будут. Другие футболисты, которые остались, с ними работают Марио (Личка) и Парш (Сергей Паршивлюк)», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Уже известно, что московское «Динамо» сыграет со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» сегодня, 24 октября, завершат выступление в турнире.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале победил калининградскую «Балтику» (2:1).