Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, агрономы справятся». Осинькин — о двух подряд играх на стадионе «Крыльев»

«Надеюсь, агрономы справятся». Осинькин — о двух подряд играх на стадионе «Крыльев»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выразил надежду, что стадион «Самара Арена» выдержит вторую игру за два дня, а агрономы смогут привести поле в порядок. Сегодня, 24 октября, «Крылья» примут московское «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Вчера, 23 октября, на домашнем стадионе самарцев состоялся матч между «Акроном» и «Рубином» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 9'     1:1 Гарре – 13'     1:2 Маухуб – 16'     2:2 Гальдамес – 17'     2:3 Гагнидзе – 27'    

— Матч с «Динамо» ни на что не влияет. Как это отразится на настрое команды?
— Матч с махачкалинским «Динамо» тоже не влиял на турнирную таблицу. Но наш настрой говорил о том, что мы ничего не игнорировали. Важно, что футболисты получат игровую практику и покажут хороший футбол.

— Вчера в Самаре состоялась игра «Акрон» — «Рубин». Успели оценить состояние газона?
— В Самаре всегда было одно из лучших полей в лиге. Надеюсь, что наши агрономы справятся с двойной нагрузкой, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале победил калининградскую «Балтику» (2:1).

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android