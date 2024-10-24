«Надеюсь, агрономы справятся». Осинькин — о двух подряд играх на стадионе «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выразил надежду, что стадион «Самара Арена» выдержит вторую игру за два дня, а агрономы смогут привести поле в порядок. Сегодня, 24 октября, «Крылья» примут московское «Динамо» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Вчера, 23 октября, на домашнем стадионе самарцев состоялся матч между «Акроном» и «Рубином» (0:1).

— Матч с «Динамо» ни на что не влияет. Как это отразится на настрое команды?

— Матч с махачкалинским «Динамо» тоже не влиял на турнирную таблицу. Но наш настрой говорил о том, что мы ничего не игнорировали. Важно, что футболисты получат игровую практику и покажут хороший футбол.

— Вчера в Самаре состоялась игра «Акрон» — «Рубин». Успели оценить состояние газона?

— В Самаре всегда было одно из лучших полей в лиге. Надеюсь, что наши агрономы справятся с двойной нагрузкой, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале победил калининградскую «Балтику» (2:1).