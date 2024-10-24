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Экс-игрок «Краснодара»: в 2011-м не было ощущения, что строится новый топ-клуб

Экс-игрок «Краснодара»: в 2011-м не было ощущения, что строится новый топ-клуб
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Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв поделился впечатлениями от стана «быков» времён становления клуба.

– Галицкий уже в 2011-м плотно погружался в дела команды?
– Конечно. У него тогда ещё был бизнес, который требовал времени, но Галицкий всё равно приходил на тренировки, пинал мячик иногда, развивал базу. При мне привезли криосауну и начали делать новый тренажёрный зал.

– Уже было ощущение, что строится новый топ-клуб?
– На тот момент – нет. Мы ведь ещё играли на стадионе «Кубани», но со временем вон как пошло,, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

После 12 туров нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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