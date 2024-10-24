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ПАОК — «Виктория Пльзень»: Чалов и Оздоев начнут матч на скамейке запасных

ПАОК — «Виктория Пльзень»: Чалов и Оздоев начнут матч на скамейке запасных
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Сегодня, 24 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся греческий ПАОК и чешская «Виктория Пльзень». Команды будут играть на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Начало игры — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
1-й тайм
0 : 0
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия

Стартовые составы команд:

ПАОК: Котарски, Састре, Кендзёра, Колли, Отто, Камара, Бакайоко, Живкович, Константелиас, Тайсон, Томас.

«Виктория Пльзень»: Едличка, Дью, Маркович, Емелка, Гавел, Сойка, Калвах, Каду, Шульц, Выдра, Аду.

Российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев начнут матч на скамейке запасных.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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