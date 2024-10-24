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Вячеслав Колосков: я бы не стал разбрасываться комплиментами в адрес Галактионова

Вячеслав Колосков: я бы не стал разбрасываться комплиментами в адрес Галактионова
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове.

«Я бы не стал разбрасываться комплиментами в его адрес. Пока Галактионов нигде не был кризисным тренером, он не вытаскивал команду из подвала в призёры. Да, его команды играют, а молодые футболисты прогрессируют. Это говорит о том, что у него есть видение своей работы, видение современного футбола во всех компонентах.

Я сторонник того, чтобы раньше времени не уничтожать человека или его превозносить. Должно пройти определённое время», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2023 года. До этого работал в молодёжной сборной России и «Пари Нижний Новгород». В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвёртое место в чемпионате России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третье место, набрав 27 очков после 12 матчей. У подопечных Галактионова девять побед и три поражения. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который набрал 30 очков после аналогичного количества матчей.

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