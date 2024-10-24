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Вингер «Реала» Родриго пропустит 15-20 дней из-за травмы — журналист Родригес

Вингер «Реала» Родриго пропустит 15-20 дней из-за травмы — журналист Родригес
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс пропустит 15-20 дней из-за повреждения правой двуглавой мышцы бедра. Об этом сообщает журналист Аранха Родригес в соцсети Х (ранее Twitter).

Таким образом, бразильский футболист рискует не сыграть в матче 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной», который состоится 26 октября.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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