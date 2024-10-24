«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: Гладышев забил в начале матча

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Игра началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 0:1.
На девятой минуте отличился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.
Уже известно, что московское «Динамо» сыграет со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» сегодня завершат выступление в турнире.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале победил калининградскую «Балтику» (2:1).
- 24 октября 2024
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:48
-
19:46
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:31
-
19:28
-
19:22
-
19:20
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:52
-
18:52
-
18:48
-
18:34
-
18:27
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
18:06
-
18:05
-
17:58
-
17:51
-
17:46
-
17:39