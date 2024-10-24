Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший футболист Алдонин: у «Ротора» есть все шансы вернуться в РПЛ

Бывший футболист Алдонин: у «Ротора» есть все шансы вернуться в РПЛ
Комментарии

Экс-хавбек «Ротора» и московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы волгоградской команды вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

«Мне сложно оценивать, потому что не очень слежу за игрой команды. То, что место позволяет бороться за возвращение – самое главное. Думаю, что у «Ротора» есть все шансы вернуться в РПЛ. И болельщики, чувствуя это, приходят на стадион и поддерживают команду. И чем ближе к первому месту, тем больше зрителей будет на трибунах.

Волгоград – город с футбольными традициями. Люди помнят, каких успехов добивался клуб. И даже во Второй лиге была огромная посещаемость», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

После 15 сыгранных матчей «Ротор» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка.

Материалы по теме
Падение «Арсенала» и фантастический матч «Урала». В Первой лиге многое изменилось. Видео
Падение «Арсенала» и фантастический матч «Урала». В Первой лиге многое изменилось. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android