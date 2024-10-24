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Холанд не хочет покидать «Сити» и активно ведёт переговоры о продлении контракта — Marca

Холанд не хочет покидать «Сити» и активно ведёт переговоры о продлении контракта — Marca
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не испытывает желания покинуть английский клуб, о чём ранее появлялась информация в СМИ. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, норвежский футболист и «горожане» активно ведут переговоры о продлении контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Холанд уже дал понять, что его ближайшее будущее связано именно с «Манчестер Сити».

Подчёркивается, что в контракте 24-летнего нападающего прописан пункт о сумме отступных в размере € 70 млн для отдельных клубов, которые не называются.

Холанд выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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