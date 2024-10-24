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Фото: главный тренер московского «Динамо» Личка в аналоге кепки Льва Яшина на матче КР

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пришёл в аналоге кепки советского вратаря бело-голубых Льва Яшина на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». На момент написания новости счёт 3:2.

Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Москва

На девятой минуте отличился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.На 13-й минуте с пенальти забил игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. На 16-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб снова вывел свою команду вперёд, однако через минуту гости сравняли счёт — забил защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес с передачи Гарре.

На 27-й минуте забил полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе.

Уже известно, что московское «Динамо» сыграет со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» сегодня завершат выступление в турнире.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале победил калининградскую «Балтику» (2:1).