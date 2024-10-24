В матче «Крылья Советов» — «Динамо» Москва команды забили четыре гола за девять минут
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В матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо», команды забили четыре гола за девять минут. Игра началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче – 2:2.
Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 9' 1:1 Гарре – 13' 1:2 Маухуб – 16' 2:2 Гальдамес – 17' 2:3 Гагнидзе – 27'
На девятой минуте отличился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев.На 13-й минуте с пенальти забил игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. На 16-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб снова вывел свою команду вперёд, однако через минуту гости сравняли счёт — забил защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес с передачи Гарре.
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