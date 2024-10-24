«Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к вингеру «Реала» — Caught Offside

19-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер стал объектом интереса «Арсенала» и «Ливерпуля». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, турецкий футболист может покинуть испанский гранд по причине нехватки игрового времени. В «Ливерпуле» считают, что Гюлер может быть полезен команде на фоне неопределённости будущего вингера Мохамеда Салаха в клубе. В «Арсенале» полагают, что 19-летний футболист укрепит позицию, на которой выступает Букайо Сака.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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