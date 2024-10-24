Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они не дорабатывают в обороне. Им нужны Денисов и Гаттузо». Колыванов — о «Динамо»

«Они не дорабатывают в обороне. Им нужны Денисов и Гаттузо». Колыванов — о «Динамо»
Комментарии

Экс-форвард московского «Динамо» Игорь Колыванов заявил, бело‑голубым не хватает опорных полузащитников в команде.

«У «Динамо» одна проблема — они не дорабатывают в обороне. Им нужны такие полузащитники, как Игорь Денисов и Дженнаро Гаттузо, которые «выжигают» поле. У них симпатичная игра, но когда команда постоянно пропускает в начале игры и в итоге не добирает очков, то это сказывается на итоговом месте в таблице», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

После 12 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с подмосковными «Химками». Матч состоится 27 октября, начало — в 16:30 мск.

Материалы по теме
Фото
Фото: главный тренер московского «Динамо» Личка в аналоге кепки Льва Яшина на матче КР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android