«Лещук за 17 минут уже два втащил». Радимов — о первом тайме матча «Крыльев» и «Динамо» М

Бывший футболист Владислав Радимов отреагировал на тот факт, что московское «Динамо» пропустило два мяча к 17-й минуте матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». На момент написания новости счёт в игре — 3:2 в пользу «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«О! Лещук на 17 минуте уже два втащил, ждём ещё?» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
На девятой минуте отличился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. На 13-й минуте с пенальти забил игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. На 16-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб снова вывел свою команду вперёд, однако через минуту гости сравняли счёт — забил защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес с передачи Гарре.
На 27-й минуте забил полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе.
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