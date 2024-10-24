Андрей Канчельскис: у Михаила Галактионова и игроков «Локомотива» горят глаза

Экс-хавбек сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Давайте доживём до конца сезона, прежде чем называть Галактионова лучшим тренером РПЛ. Неважно, как начнёшь. Важно, как закончишь. «Локомотив» сейчас выглядит здорово, команда отлично играет. Молодцы!

Мы видим, что российский тренер и российские футболисты действительно хотят играть в футбол. У Галактионова и футболистов «Локо» горят глаза. Это показатель. Когда чемпионат закончится, тогда и будем говорить, какую работу провёл Михаил», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

После 12 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Санкт-петербургский «Зенит» после аналогичного количества игр заработал 30 очков.