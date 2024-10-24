«Тренер просто додумал». Воробьёв — о штрафе от Рашида Рахимова

Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв рассказал, как в «Амкаре» его оштрафовал Рашид Рахимов.

– Вас когда-нибудь штрафовали?

– 2006 год. Я тогда был в «Амкаре». Команда барахталась, и Оборина убрали – назначили Рахимова. Возвращаюсь после молодёжки, а в клубе — новый тренер. И он сразу же сказал мне, что я играть не буду. Ни одной тренировки при нём не провёл к тому моменту! Рахимов объяснил, что у меня аренда скоро закончится, и он видит смысл наигрывать тех, кто останется. Ну, думаю, ладно. Если тренер так решил, то что поделать.

И вот мы играли с «Ростовом». Вели – 1:0. За 10 минут до конца матча Рахимов сказал разминаться мне и ещё нескольким парням на скамейке. Мы встали и пошли, но тренеру не понравилась.

– Что именно?

– Недостаточно резко вскочили. Спокойным шагом пошли. Рахимов подумал, что мы это делаем с неохотой. Тут ещё совпало, что Спартак Гогниев сравнял счёт на последней минуте, а потом ещё подбежал к нашей скамейке и передал словечко Рахимову. Приезжаем на базу, и я слышу: Воробьёв оштрафован на все премиальные из-за нежелания выходить на замену. Тренер просто додумал, бывает. С тех пор я всегда подрывался, если звали разминаться, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.