Результаты группового этапа Кубка России

Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» (3:6). Таким образом, стали известны итоги группового этапа Кубка России.

Группа А: «Спартак» Москва (15 очков), «Динамо» Москва (11), «Динамо» Махачкала (8), «Крылья Советов» (2);

Группа В: «Локомотив» (17), «Ростов» (11), «Химки» (5), «Оренбург» (3);

Группа С: ЦСКА (14), «Ахмат» (9), «Краснодар» (9), «Пари Нижний Новгород» (4);

Группа D: «Зенит» (16), «Рубин» (9), «Акрон» (8), «Факел» (3).

На стадии 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» встретится с «Ростовом», московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», соперником санкт-петербургского «Зенита» станет грозненский «Ахмат», а казанского «Рубина» — ЦСКА.

На этой стадии участники Пути РПЛ проведут по два матча — дома и в гостях. «Рубин», «Динамо», «Спартак», «Зенит» проведут первые игры на домашнем стадионе. Первые матчи пройдут с 5 по 7 ноября, ответные — 26-28 ноября. Победитель проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, проигравший не покидает турнир, а опускается в нижнюю сетку — в Путь регионов Фонбет Кубка России.

В Путь регионов из группового этапа Фонбет Кубка России отправились «Динамо» Махачкала, подмосковные «Химки», «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Их соперники ещё неизвестны. Из команд Российской Премьер-Лиги выступление в турнире завершили «Пари Нижний Новгород», «Оренбург», «Крылья Советов» и воронежский «Факел».