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Рауль Рианчо: болельщикам «Спартака» придётся набраться терпения

Рауль Рианчо: болельщикам «Спартака» придётся набраться терпения
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об игре красно-белых при Деяне Станковиче.

«Болельщикам «Спартака» придётся набраться терпения, чтобы дождаться успехов при Станковиче. Да, поменяли тренера, но результаты пока оставляют желать лучшего. Конечно, не могу говорить за тех, кто работает в «Спартаке», потому что не всё знаю. Но точно могу сказать, что плохие парни — не всегда хорошие тренеры!» — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом этого года. До этого тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию», «Ференцварош».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место, набрав 19 очков после 12 матчей. У подопечных Станковича пять побед, четыре ничьих и три поражения. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который набрал 30 очков после аналогичного количества встреч.

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