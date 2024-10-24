Венгер объяснил, почему сомневается насчёт работы Тухеля в сборной Англии

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о том, что немецкий специалист Томас Тухель возглавил сборную Англии.

«Думаю, что если бы я был тренером сборной Англии, то, играя с Францией, я бы не смог петь национальный гимн Франции. Предпочитаю, чтобы тренер был выбран из местных специалистов. Почему игрок должен быть из определённой страны, а тренер — нет? Это большой вопрос.

Я думаю, что он [Тухель] идеальный тренер, но он не англичанин. Однако это разрешено, так что в этом нет ничего плохого», — приводит слова Венгера BeIN Sports.

Контракт Тухеля со сборной Англии рассчитан до чемпионата мира 2026 года.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: