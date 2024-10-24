«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: Маухуб оформил дубль, в матче забито уже семь голов

В эти минуты проходит матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Игра началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 2:5.
На девятой минуте отличился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. На 13-й минуте с пенальти забил игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. На 16-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб снова вывел свою команду вперёд, однако через минуту гости сравняли счёт — забил защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес с передачи Гарре.
На 27-й минуте забил полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе. На 51-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Денис Макаров, которому ассистировал Гагнидзе. Через две минуты дубль оформил Маухуб.
- 24 октября 2024
-
21:24
-
21:18
-
21:00
-
20:56
-
20:51
-
20:51
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:42
-
20:42
-
20:38
-
20:28
-
20:28
-
20:20
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:48
-
19:46
-
19:40
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:31
-
19:28
-
19:22
-
19:20
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:11