Каррагер встал на защиту Клоппа, критикуемого за работу в системе «Ред Булл»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поддержал экс-тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, который ранее был назначен на должность глобального руководителя футбольного направления «Ред Булл». Напомним, ряд немецких болельщиков осудили 57-летнего специалиста за работу в указанной организации.

«Я думаю, что это [критика] чушь. Он тренер определённого типа, человек из народа. В Германии по-другому смотрят на футбол. Но разве теперь Клопп должен придерживаться идеалов «Майнца» и дортмундской «Боруссии» до конца своих дней? Если кто-то предложит нам достаточно денег, мы все, вероятно, поступим так же. Клопп не стал тренером. Он что-то контролирует, разговаривает с людьми, ходит на встречи, на несколько игр, и, судя по всему, за это ему платят очень много денег.

Если они [критики Клоппа] так не любят модель «Ред Булл», то почему «Боруссия» купила Холанда [из «Ред Булл Зальцбург»]? Если вы так против их модели, то не торгуйте футболистами с ними. В итоге в «Боруссии» получили лучшего нападающего в мире и продали его в «Сити» за несколько миллионов фунтов», — приводит слова Каррагера Goal со ссылкой на Paramount.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии: