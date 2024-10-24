Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер встал на защиту Клоппа, критикуемого за работу в системе «Ред Булл»

Каррагер встал на защиту Клоппа, критикуемого за работу в системе «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поддержал экс-тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, который ранее был назначен на должность глобального руководителя футбольного направления «Ред Булл». Напомним, ряд немецких болельщиков осудили 57-летнего специалиста за работу в указанной организации.

«Я думаю, что это [критика] чушь. Он тренер определённого типа, человек из народа. В Германии по-другому смотрят на футбол. Но разве теперь Клопп должен придерживаться идеалов «Майнца» и дортмундской «Боруссии» до конца своих дней? Если кто-то предложит нам достаточно денег, мы все, вероятно, поступим так же. Клопп не стал тренером. Он что-то контролирует, разговаривает с людьми, ходит на встречи, на несколько игр, и, судя по всему, за это ему платят очень много денег.

Если они [критики Клоппа] так не любят модель «Ред Булл», то почему «Боруссия» купила Холанда [из «Ред Булл Зальцбург»]? Если вы так против их модели, то не торгуйте футболистами с ними. В итоге в «Боруссии» получили лучшего нападающего в мире и продали его в «Сити» за несколько миллионов фунтов», — приводит слова Каррагера Goal со ссылкой на Paramount.

Материалы по теме
«Полный отстой!» Экс-игрок «Боруссии» Гросскройц — о работе Клоппа в «Ред Булл»
«Заключил договор с дьяволом». В Германии раскритиковали Клоппа за работу в «Ред Булл»

Клопп расплакался на прощальном мероприятии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android