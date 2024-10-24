Экс-игрок сборной России: Хиддинк — добрый дяденька, ладит со всеми, словно аниматор

Бывший полузащитник «Краснодара», «Сатурна» и сборной России Роман Воробьёв высказался об экс-тренере национальной команды Гусе Хиддинке. Нидерландский специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

– Ни один из тренеров в моей карьере не похож на другого. Каждый видит по-своему. У того же Евдокимова упор на дисциплину, а Хиддинк – больше психолог. Ладит со всеми, словно аниматор. Добрый дяденька, который может и сам подключиться к тренировочке. А кто-то натурально диктатор.

– Вам какой стиль ближе?

– Наверное, добрый дядя, но без порядка никуда. Сам пытаюсь понять, как это совместить. В обороне особенно очень важна дисциплина, а в атаке, наоборот, необходим креатив, чтобы творить. Иначе голы не забиваются.

– Слышал, что в «Сатурне» у вас был жёсткий тренер – Рёбер.

– Его жёсткость была больше показной. Он и проработал не так долго. У него на тренировках, если ты фишку не так обежал, то тебя заставляют рывки делать. Ему нужны были бегунки.

– При этом ещё чудил с позициями на поле?

– Центрального нападающего Ковеля ставил правым защитником. Я, Лоськов и Евсеев играли нападающих. А профильный форвард Топич – на фланге полузащиты. Получалось, что на тренировках дисциплина, а в игре – бардак, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.