Сборная Саудовской Аравии объявила об увольнении Роберто Манчини

Итальянский специалист Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Манчини покинет пост наставника саудовской национальной команды по причине её неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений между тренером и командой.

59-летний специалист возглавил сборную Саудовской Аравии летом 2023 года. В последних пяти матчах команда одержала одну победу.

Манчини возглавлял такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай», «Зенит», «Лацио», «Фиорентина». Также Манчини тренировал сборную Италии.

Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году.