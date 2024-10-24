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Сборная Саудовской Аравии объявила об увольнении Роберто Манчини

Сборная Саудовской Аравии объявила об увольнении Роберто Манчини
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Итальянский специалист Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Манчини покинет пост наставника саудовской национальной команды по причине её неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений между тренером и командой.

59-летний специалист возглавил сборную Саудовской Аравии летом 2023 года. В последних пяти матчах команда одержала одну победу.

Манчини возглавлял такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай», «Зенит», «Лацио», «Фиорентина». Также Манчини тренировал сборную Италии.

Саудовская Аравия примет чемпионат мира в 2034 году.

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