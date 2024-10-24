Гвардиола: мне совершенно неважно, получит ли Холанд «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о вероятности получения нападающим «горожан» Эрлингом Холандом «Золотого мяча».
«Может быть, игроки и беспокоятся об этом, но мне ни на секунду не важно, получит ли Эрлинг «Золотой мяч». Важно то, что он счастлив и улыбается», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Напомним, норвежский нападающий был номинирован на награду «Золотой мяч» — 2024. В 2023 году Холанд занял второе место в голосовании на этот приз.
Холанд выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.
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