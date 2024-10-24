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Камоцци: Барко не повторит успех Промеса в «Спартаке». Разный уровень

Камоцци: Барко не повторит успех Промеса в «Спартаке». Разный уровень
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Бывший советник московского «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко. Хавбек присоединился к столичному клубу минувшим летом.

«У «Спартака» по-прежнему нет яркого лидера на поле. Барко? Он не играет на уровне [Квинси] Промеса. Барко не повторит достижения Квинси в «Спартаке», потому что это футболисты разного уровня», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 12 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 27 октября, начало — в 14:15 мск.

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