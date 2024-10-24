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Фенербахче — Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд на матч Лиги Европы 2024-2025

«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 24 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Фенербахче»: Ливакович, Мюльдюр, Джику, Сёюнджю, Осайи-Самуэль, Амрабат, Фред, Шиманьски, Тадич, Эн-Несири, Сент-Максимен.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, де Лигт, Линделёф, Мартинес, Эриксен, Угарте, Рашфорд, Мазрауи, Гарначо, Зиркзее.

После двух сыгранных туров «Фенербахче» набрал четыре очка и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе два очка и находится на 25-м месте.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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