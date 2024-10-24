Московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в сверхрезультативном матче Кубка России

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Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). «Динамо» разгромило соперника со счётом 6:3.

На девятой минуте отличился нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. На 13-й минуте с пенальти забил игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. На 16-й минуте нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб снова вывел свою команду вперёд, однако через минуту гости сравняли счёт — забил защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес с передачи Гарре.

На 27-й минуте забил полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе. На 51-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Денис Макаров, которому ассистировал Гагнидзе. Через две минуты дубль оформил Маухуб. На 77-й минуте забил игрок «Крыльев Советов» Илья Гапонов. На 82-й минуте Маухуб оформил хет-трик.

Московское «Динамо» сыграет со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» завершили выступление в турнире.