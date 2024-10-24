Калафьори пропустит несколько недель из-за травмы — Mirror

Центральный защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори пропустит несколько недель из-за травмы, полученной в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (1:0), в результате которой он был заменён на 72-й минуте встречи. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, у итальянского футболиста небольшое повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. В «Арсенале» опасались, что травма могла быть более серьёзной.

В нынешнем сезоне Калафьори принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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