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Калафьори пропустит несколько недель из-за травмы — Mirror

Калафьори пропустит несколько недель из-за травмы — Mirror
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Центральный защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори пропустит несколько недель из-за травмы, полученной в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (1:0), в результате которой он был заменён на 72-й минуте встречи. Об этом сообщает Mirror.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Шахтёр
Украина
1:0 Ризнык – 29'    

По информации источника, у итальянского футболиста небольшое повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. В «Арсенале» опасались, что травма могла быть более серьёзной.

В нынешнем сезоне Калафьори принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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